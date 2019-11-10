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В Париже несколько тысяч человек вышли на марш против исламофобии

Аналогичные акции также состоялись в Марселе и Тулузе

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Несколько тысяч парижан вышли в воскресенье днем на улицы французской столицы, чтобы принять участие в марше против исламофобии. Об этом сообщил телеканал BFM, ведущий прямую трансляцию с места событий.

Манифестация, организованная по призыву нескольких ассоциаций, в том числе Коллектива против исламофобии во Франции (CCIF), началась около 13:30 по парижскому времени (15:30 мск). Участники акции двинулись колонной от Северного вокзала, расположенного в X округе Парижа, в сторону площади Нации.

В руках манифестанты держат плакаты, на которых написано: "Остановить исламофобию", "Стоп дискриминации", "Против агрессии", "Жить вместе". В акции принимают участие глава крупнейшего профсоюза - "Всеобщая конфедерация труда" Филипп Мартинез и лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

Аналогичные акции в этот день также проходят в Марселе и Тулузе.

Призывы провести манифестацию против исламофобии появились после инцидента в южном городе Байонна, когда 84-летний француз Клод Синке перед городской мечетью выстрелил в двух прихожан, которые помешали ему поджечь двери религиозного заведения. После этого злоумышленник поджег припаркованный поблизости автомобиль и вернулся домой в соседнюю коммуну, где его задержала полиция. Пострадавшие в результате нападения местные жители были госпитализированы.

В автомобиле нападавшего обнаружен баллон с газом. Мужчина также сообщил полицейским, что у него имеются пистолет и гранаты. По словам прокурора Байонны Марка Марье, на допросе злоумышленник заявил, что "хотел отомстить за пожар в соборе Парижской Богоматери".

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Франция
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