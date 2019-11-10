Филарет анонсировал крестный ход в Киеве 11 ноября против ликвидации УПЦ КП

"Завтра в 09:00 будет крестный ход, от Европейской площади до Кабинета министров, к резиденции президента, а затем к Апелляционному окружному суду. Чем вызван этот ход? Вызван тем, что пришло время, когда хотят окончательно уничтожить Киевский патриархат, чтобы на Украине не было больше ни Киевской патриархии, ни патриарха", - сказал он в своем обращении к прихожанам церкви.

Филарет также пояснил, что власть хочет ликвидировать Киевский патриархат после получения томоса об автокефалии так называемой Православной церковью Украины. "Но какой томос? Томос об автокефальной митрополии. А почему не в статусе патриархата? Задумывались ли вы над этим, почему томос митрополии, а не патриархата? А потому что патриархат не может подчиняться другому патриархату, а митрополия может", - добавил он.