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США намерены оставить в Сирии до 600 своих военнослужащих

Описание
© EPA-EFE/YOUSSEF RABIH

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Вашингтон намерен оставить в Сирии от 500 до 600 американских военнослужащих. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли в интервью журналистам телеканала ABC, которое вышло в эфир в воскресенье.

На вопрос о том, верно ли, что в Сирии оставят более 700 военнослужащих США, он ответил: "Их будет меньше тысячи, это точно. Возможно, около 500. Может быть, 600. Примерно столько. Но мы не будем сообщать точную численность, поскольку мы еще не завершили анализ".

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