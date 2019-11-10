Кандидат в президенты Боливии призвал продолжать протесты до новых выборов

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Боливии Карлос Меса, занявший второе место на прошедших 20 октября выборах главы государства, призвал боливийцев продолжить протесты до проведения новых выборов главы государства, о которых объявил ранее президент Эво Моралес.

"Пока этот процесс не завершится, мы призываем народ продолжить протесты", - сказал Меса в ходе обращения, которое транслировалось в Twitter.

Меса выразил мнение, что "Моралес и вице-президент Альваро Гарсиа Линера не могут быть кандидатами" на новых выборах. Он также призвал парламент созвать встречу с участием всех политических сил для выбора нового состава Высшего избирательного суда.

Ранее Организация американских государств опубликовала доклад, в котором говорилось, что ее эксперты, занимавшиеся проверкой результатов подсчета голосов на выборах президент Боливии, не смогли подтвердить эти итоги, и призвала провести новое голосование. После этого Моралес объявил о созыве выборов и обновлении состава Высшего избирательного суда.

Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на выборах 20 октября одержал действующий глава государства Эво Моралес. Меса заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.