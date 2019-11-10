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Пентагон: афганские власти через несколько лет смогут сами поддерживать безопасность

Вашингтон добивается того, чтобы Афганистан больше никогда не был прибежищем для террористов, отметил генерал Марк Милли

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Афганистана через несколько лет смогут самостоятельно поддерживать безопасность в стране и эффективно бороться с террористами. Такое мнение выразил председатель Комитета начальников штабов американских ВС, генерал Марк Милли в интервью журналистам телеканала ABC, которое вышло в эфир в воскресенье.

Как он отметил, Вашингтон добивается того, чтобы "Афганистан больше никогда не был прибежищем для террористов, которые могут атаковать США". "Эта задача еще не выполнена. Для успеха нужно, чтобы правительство и силы безопасности Афганистана могли обеспечивать безопасность внутри своей страны, чтобы не позволять террористам использовать ее территорию для атак на другие страны, в особенности на США", - сказал Милли.

"Усилия на этом направлении продолжают предпринимать. Это продолжается уже 18 лет, - констатировал он. - Я полагаю, что это будет продолжаться еще несколько лет".

Теги
АфганистанСША
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