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Трамп намерен заявить Эрдогану о недопустимости присутствия С-400 в Турции

В НАТО нет места для значительных военных закупок у России, заявил президент США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп Susan Walsh/AP
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп
© Susan Walsh/AP

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявит турецкому лидеру Тайипу Эрдогану в ходе его визита в США на следующей неделе о недопустимости присутствия российских зенитных ракетных систем С-400 на территории Турции, являющейся членом НАТО. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телекомпании CBS, показанном в воскресенье.

"В НАТО нет места для С-400, в НАТО нет места для значительных военных закупок у России, президент очень четко донесет это до него (Эрдогана - прим. ТАСС), когда он будет здесь, в Вашингтоне", - сказал он.

"Если Турция не избавится от С-400, санкции в рамках CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - прим. ТАСС), вероятно, пройдут [одобрение] в Конгрессе при поддержке большинства в обеих партиях", - добавил О'Брайен.

Теги
СШАТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдО'Брайен, Роберт
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