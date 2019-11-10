Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

СМИ: боевики "Правого сектора" обстреляли грузовик с украинскими военными под Петровским

В результате атаки погиб один солдат ВСУ, еще четверо получили ранения

ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Боевики "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) обстреляли грузовик с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи пилотного участка разведения сил и средств "Петровское - Богдановка", сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

На эту тему
Войска в Донбассе отошли, дав дорогу дипломатии

"Сегодня боевики из "Правого сектора" в районе села Новогнатовка двумя выстрелами из РПГ-18 "Муха" обстреляли автомобиль "Урал", следовавший из участка разведения сторон в районе села Богдановка", - цитирует сообщение Народной милиции Донецкое агентство новостей. - В результате обстрела погиб один военнослужащий ВСУ, еще четверо получили ранения".

В ДНР обратили внимание миссии ОБСЕ на данный инцидент как на доказательство дестабилизации обстановки со стороны националистов и неспособности украинского командования контролировать ситуацию вблизи района разведения сторон.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Си Цзиньпин прибыл с первым за 11 лет официальным визитом в Грецию
Целью поездки китайского лидера станет укрепление сотрудничества и традиционных дружеских отношений между двумя странами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС