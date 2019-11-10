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ЕС призвал прекратить провокации на границе Южной Осетии и Грузии

В Брюсселе также указали на "неверные заявления", исходящие от Цхинвала

ТАСС, 10 ноября. Евросоюз призвал стороны конфликта, возникшего на границе Южной Осетии и Грузии, воздержаться от провокационных действий и проявлять сдержанность после произошедшей 8 ноября возле югоосетинского поста на границе с грузинской территорией стрельбы. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

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В ЕС также указали, что "неверные заявления, исходящие от Южной Осетии и касающиеся действий по обеспечению безопасности и развитию ситуации", обостряют положение и неприемлемы. "Евросоюз призывает всех соответствующих участников проявить максимальную сдержанность и воздержаться от любых шагов и заявлений, которые могут привести к эскалации ситуации", - отметили в ведомстве.

Кроме того, европейские власти призвали Южную Осетию воздержаться от попыток препятствовать работе наблюдателей Миссии мониторинга ЕС (МНЕС) в зоне конфликта. "Попытки Южной Осетии действиями и заявлениями препятствовать работе Миссии [мониторинга ЕС] и ограничить ее полномочия непозволительны и должны быть прекращены", - говорится в заявлении.

В ЕС также подтвердили свою полную поддержку грузинской стороне в связи с возникшим конфликтом.

Теги
ГрузияЮжная Осетия
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