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Си Цзиньпин прибыл с первым за 11 лет официальным визитом в Грецию

Целью поездки китайского лидера станет укрепление сотрудничества и традиционных дружеских отношений между двумя странами

ТАСС, 10 ноября. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в воскресенье с трехдневным официальным визитом в Грецию. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, это первый визит китайского лидера в Грецию за последние 11 лет. Целью поездки, отмечает агентство, станет "укрепление сотрудничества и традиционных дружеских отношений между двумя странами".

В четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщил, что Си Цзиньпин с 10 по 15 ноября нанесет официальный визит в Грецию, а также примет участие в 11-м саммите БРИКС в Бразилии.

Теги
ГрецияКитайСи Цзиньпин
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