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Прокуратура Боливии начала расследование в отношении членов Высшего избирательного суда

Их подозревают в махинациях при проведении выборов главы государства, состоявшихся в октябре

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Боливии начала расследование в отношении членов Высшего избирательного суда (ВИС) по подозрению в махинациях при проведении выборов главы государства в октябре. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

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"Генеральная прокуратура сообщает, что в связи с публикацией доклада Организации американских государств, в котором говорится о предполагаемых нарушениях <...>, она дала указания прокуратуре Ла-Паса немедленно начать процессуальные действия для предъявления обвинений и предания суду членов Высшего избирательного суда", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что расследование будет также проводиться в отношении региональных представителей ВИС.

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Боливия
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