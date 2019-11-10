БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Боливии начала расследование в отношении членов Высшего избирательного суда (ВИС) по подозрению в махинациях при проведении выборов главы государства в октябре. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

"Генеральная прокуратура сообщает, что в связи с публикацией доклада Организации американских государств, в котором говорится о предполагаемых нарушениях <...>, она дала указания прокуратуре Ла-Паса немедленно начать процессуальные действия для предъявления обвинений и предания суду членов Высшего избирательного суда", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что расследование будет также проводиться в отношении региональных представителей ВИС.