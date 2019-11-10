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Крупнейший профсоюз Боливии призывает Моралеса уйти с поста президента

В организации рассчитывают, что такое решение "успокоит народ"

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноября. /ТАСС/. Боливийский профсоюз рабочих (БПР) считает необходимой отставку президента республики Эво Моралеса, если это успокоит ситуацию в стране. Об этом заявил в воскресенье секретарь крупнейшего профсоюза Боливии Хуан Карлос Уарачи.

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"Если это решение успокоит народ, мы со стороны БПР призываем президента взять на себя ответственность и подать в отставку", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Unitel.

Ранее профсоюз выступал в поддержку Моралеса.

Теги
Моралес, ЭвоБоливия
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