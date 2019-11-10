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Командование армии Боливии приказало начать операцию против "действующих вне закона" групп

О том, где будет проводиться кампания, в сообщении Вооруженных сил не уточняется

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноября. /ТАСС/. Командование Вооруженные сил Боливии распорядилось начать воздушную и наземную операции против "вооруженных групп, действующих вне закона". Об этом говорится в заявлении для прессы, которое было опубликовано в воскресенье на странице ВВС республики в Twitter.

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"Военное командование распорядилось провести воздушную и наземную операции для нейтрализации вооруженных групп, которые действуют вне закона", - указывается в документе.

В сообщении не уточняется, о каких группах идет речь и где будет проводиться кампания.

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Боливия
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