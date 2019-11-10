Командование армии Боливии приказало начать операцию против "действующих вне закона" групп

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноября. /ТАСС/. Командование Вооруженные сил Боливии распорядилось начать воздушную и наземную операции против "вооруженных групп, действующих вне закона". Об этом говорится в заявлении для прессы, которое было опубликовано в воскресенье на странице ВВС республики в Twitter.