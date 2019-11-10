Опрос: испанские социалисты могут победить по итогам внеочередных парламентских выборов

МАДРИД, 10 ноября. /ТАСС/. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) может победить по итогам прошедших в воскресенье внеочередных всеобщих выборов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в преддверии и в ходе голосования и распространенного корпорацией Radio Nacional de España после закрытия избирательных участков.

ИСРП исполняющего обязанности председателя правительства Педро Санчеса может получить 114-119 кресел в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Главный традиционный соперник социалистов - Народная партия (НП) - может рассчитывать на 85-90 мандатов. Крайне правая партия "Вокс" получает 56-59 кресел, коалиция левых политических сил "Объединившись, мы можем" - 30-34 мест, центристская "Граждане" - 14-15 мандатов.