Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первые данные экзитполов опубликованы после выборов президента Румынии

Во втором туре могут принять участие действующий глава государства Клаус Йоханнис и Виорика Дэнчилэ

БУХАРЕСТ, 10 ноября. /ТАСС/. Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис, представляющий Национал-либеральную партию (НЛП), набирает 39% голосов избирателей на проходящих в воскресенье в стране выборах главы государства. Следующая за ним Виорика Дэнчилэ (Социал-демократическая партия, СДП) получила 22,5% голосов. Эти данные экзитпола сообщил сразу после закрытия избирательных участков в 21:00 (22:00 мск) румынский Институт по изучению общественного мнения Curs-Avangarde.

Явка на выборах в целом составила 47,54% зарегистрированных избирателей. Поскольку для избрания в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать более 50% голосов зарегистрированных избирателей, то, таким образом, 24 ноября может состояться второй тур выборов, в котором примут участие Йоханнис и Дэнчилэ.

На высшую должность в румынском государстве претендуют 14 кандидатов от различных политических партий, а также двое независимых. Среди них - действующий президент, 60-летний Йоханнис, выдвинутый НЛП; Виорика Дэнчилэ (от СДП); Мирча Дьякону (от союза партии "Про Румыния" и Альянса либералов и демократов); Дан Барна (альянс "Союза за спасение Румынии") и др.

Теги
РумынияЙоханнис, КлаусДэнчилэ, Виорика
Реклама на ТАСС
Социалисты лидируют на всеобщих выборах в Испании после обработки 14% протоколов
Испанская социалистическая рабочая партия получает 122 кресла в 350-местном Конгрессе депутатов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС