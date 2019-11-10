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Два боливийских министра подали в отставку из-за продолжающихся протестов в стране

Один из них сообщил о своем решении после того, как протестующие напали на его племянника

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноября. /ТАСС/. Министр горнорудной и металлургической промышленности Боливии Сесар Наварро и министр углеводородов и энергетики Луис Альберто Санчес подали в отставку в воскресенье в то время, как в стране проходят протесты против переизбрания президента Эво Моралеса.

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"Сегодня как никогда необходимо, чтобы страна вернулась к социальному миру и единству. Думая о благополучии страны и заботясь о человеческих жизнях, я сообщаю, что подаю в отставку с поста министра углеводородов", - написал Санчес в Twitter.

Наварро сообщил журналистам о своем решении после того, как, по его словам, протестующие напали на его племянника. "Я сообщаю о своей отставке. Страна переживает очень непростые моменты, и необходимо думать о семье", - приводит его слова портал Infobae.

Ранее в отставку подал председатель Палаты депутатов парламента Боливии Виктор Борда. По данным газеты El Deber, от своих мест в Многонациональной законодательной ассамблее также отказались несколько законодателей от правящей партии "Движение к социализму".

Теги
Моралес, ЭвоБоливия
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