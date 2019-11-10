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В Испании завершились внеочередные парламентские выборы

Идет подсчет голосов

МАДРИД, 10 ноября. /ТАСС/. Внеочередные выборы в Генеральные кортесы (парламент) прошли в воскресенье в Испании. Избирательные участки, открывшиеся в 09:00 по местному времени (11:00 мск), работали до 20:00 (22:00 мск).

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Согласно информации МВД, к 18:00 (20:00 мск) явка составила почти 57%, что ниже показателя предыдущих выборов 28 апреля (61%). По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата), а также 208 сенаторов. Правом голоса обладают примерно 37 млн подданных королевства, из которых около 2 млн проживают за рубежом. Подсчет голосов начался практически сразу после закрытия участков.

Ожидается, что по итогам выборов в парламент страны пройдут в том числе Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) исполняющего обязанности председателя правительства Педро Санчеса, консервативная Народная партия (НП) во главе с Пабло Касадо, коалиция левых политических сил "Объединившись, мы можем" Пабло Иглесиаса, центристская партия "Граждане" Альберта Риверы и крайне правая "Вокс" Сантьяго Абаскаля. Все кандидаты на пост премьера призывали подданных Испании делать осознанный выбор и проявлять высокую активность.

В ходе голосования на протяжении дня не было зафиксировано серьезных нарушений или инцидентов. Тем не менее, в населенном пункте Ампоста (автономное сообщество Каталония) на избирательном участке задержали 70-летнего мужчину, у которого был обнаружен пистолет.

Нынешние всеобщие выборы в Испании являются четвертыми за последние четыре года.

Опрос в преддверии выборов

Согласно результатам опроса, проведенного в преддверии и в ходе голосования, которые были распространены корпорацией Radio Nacional de España после закрытия участков, ИСРП может одержать победу по итогам досрочных выборов. Она в состоянии занять 114-119 кресел в 350-местном Конгрессе депутатов. Главный традиционный соперник социалистов - НП - может рассчитывать на 85-90 мандатов. Крайне правая партия "Вокс" занимает 56-59 кресел, коалиция "Объединившись, мы можем" - 30-34 места, центристская "Граждане" получает 14-15 мандатов.

Таким образом, ни одна политическая сила не получает абсолютного большинства (176 мест) в нижней палате парламента Испании. Это означает, что по итогам выборов начнется этап переговоров между ними, направленных на поиск возможной поддержки для формирования кабинета.

Вновь голосовать

Всеобщие выборы должны были пройти в Испании в 2020 году. Однако из-за того, что Конгресс депутатов не одобрил предложенный правительством проект бюджета на текущий год, премьер-министр Санчес решил объявить о проведении внеочередных выборов 28 апреля 2019 года.

По итогам этого голосования победа досталась ИСРП. Но она не получила абсолютного большинства мест в Конгрессе депутатов, чтобы беспрепятственно утвердить Санчеса премьером. Главный потенциальный союзник ИСРП - левая партия "Подемос" ("Мы можем") - настаивала на формировании коалиционного кабинета, против чего выступали социалисты.

Переговоры между двумя политическими силами не увенчались успехом. В результате истек срок, законодательно отведенный партиям на попытку договориться по этому вопросу, и было объявлено о проведении нового волеизъявления.

В конце 2015 года в стране прошли всеобщие выборы, по итогам которых победу одержала НП, не получившая, однако, абсолютного большинства в Конгрессе депутатов. Кандидат ни от одной политической силы так и не смог в установленный срок добиться поддержки парламента, из-за чего было решено провести еще одни выборы.

По результатам голосования, состоявшегося летом 2016 года, победа вновь досталась консерваторам. После длительных переговоров между партиями Мариано Рахой, который в тот момент возглавлял НП, был утвержден премьером.

В прошлом году испанский суд вынес вердикт по громкому коррупционному делу, в которое были вовлечены сторонники НП. ИСРП использовала это в качестве основания для регистрации в нижней палате парламента постановления о недоверии кабинету. В результате Конгресс депутатов отказал в доверии Рахою, а премьером автоматически стал социалист Санчес.

Формирование правительства

Хотя победа на выборах может достаться ИСРП, не исключается, что к власти в стране придет НП во главе с Касадо. Такое развитие событий возможно, если консерваторы, центристы и крайне правые в сумме получат больше голосов, чем левые партии.

ИСРП также может вновь прийти к власти, если вместе с коалицией "Объединившись, мы можем" и партией "Больше страны" добьется большинства и сумеет прийти к соглашению. Кроме того, решающими могут стать голоса каталонских депутатов, выступающих за независимость региона, как произошло в случае с вынесением вотума недоверия консервативному правительству Рахоя.

Вместе с тем, не исключается и вероятность такого сценария, при котором партии ни левого, ни правого блока не смогут договориться между собой, что чревато новым политическим тупиком в стране.

Теги
Рахой, МарианоИспанияСанчес, Педро
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Социалисты лидируют на всеобщих выборах в Испании после обработки 14% протоколов
Испанская социалистическая рабочая партия получает 122 кресла в 350-местном Конгрессе депутатов
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