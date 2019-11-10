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Обновлено 

Соцпартия и.о. премьера Испании лидирует на всеобщих выборах после обработки 57% голосов

По данным МВД страны, ИСРП получает 124 мандата в 350-местном Конгрессе депутатов

МАДРИД, 10 ноября. /ТАСС/. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) исполняющего обязанности председателя правительства Педро Санчеса лидирует на внеочередных всеобщих выборах после обработки 53,16% протоколов. Об этом сообщило в воскресенье министерство внутренних дел королевства.

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По его данным, ИСРП получает 124 мандата в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Консервативной Народной партии достается 85 кресел. Заметно улучшила свои результаты крайне правая партия "Вокс", которая получает 50 мандатов - на 26 больше, чем по итогам предыдущих выборов, состоявшихся 28 апреля. Коалиции левых политических сил "Объединившись, мы можем" достается 35 кресел, партии "Левые республиканцы Каталонии" - 13, центристской партии "Граждане" - 10.

Таким образом, согласно предварительным данным, ни одной политической силе не удается получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать правительство. Это означает, что после выборов начнется длительный период переговоров между партиями.

Нынешние всеобщие выборы в стране являются четвертыми за последние четыре года.

Популярность "Вокс" в Испании выросла на фоне ее позиции по каталонскому кризису, который стал одной из ключевых тем в ходе предвыборной кампании после вердикта по делу региональных политиков, причастных к организации незаконного референдума о независимости в 2017 году. Партия Сантьяго Абаскаля выступает за упразднение автономии Каталонии.

В новость внесены изменения (23:52 мск - обновлена информация о подсчете голосов)

Теги
ИспанияСанчес, Педро
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