Президент Боливии Эво Моралес сообщил о своей отставке

"Мы подаем в отставку, чтобы наши братья и сестры, госслужащие, не подвергались нападкам и угрозам", - сказал он в обращении, которое транслировалось в соцсетях.

Моралес назвал сложившуюся ситуацию государственным переворотом. "Братья и сестры, я хочу вам сказать, что наша борьба не заканчивается, мы продолжим бороться за равенство и мир", - добавил он. "Сейчас моя обязанность как президента - найти способ успокоить ситуацию", - подчеркнул Моралес.

Ранее Вооруженные силы Боливии попросили президента подать в отставку. С таким же призывом обратились к нему оппозиция и профсоюзы.

20 октября в Боливии прошли президентские выборы. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на них одержал действующий глава государства Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии начались акции протеста и забастовки. Моралес ввел чрезвычайное положение и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

В воскресенье Организация американских государств опубликовала доклад, в котором говорится, что ее эксперты, занимавшиеся проверкой результатов подсчета голосов, не смогли подтвердить эти итоги, и призвала провести повторное голосование. После этого Моралес объявил о подготовке новых выборов и изменениях в составе Высшего избирательного суда.