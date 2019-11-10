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Политический кризис в Боливии
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Президент Боливии Эво Моралес сообщил о своей отставке

Он вновь назвал сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом
Президент Боливии Эво Моралес AP Photo/Juan Karita
Описание
Президент Боливии Эво Моралес
© AP Photo/Juan Karita

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.

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"Мы подаем в отставку, чтобы наши братья и сестры, госслужащие, не подвергались нападкам и угрозам", - сказал он в обращении, которое транслировалось в соцсетях.

Моралес назвал сложившуюся ситуацию государственным переворотом. "Братья и сестры, я хочу вам сказать, что наша борьба не заканчивается, мы продолжим бороться за равенство и мир", - добавил он. "Сейчас моя обязанность как президента - найти способ успокоить ситуацию", - подчеркнул Моралес.

Ранее Вооруженные силы Боливии попросили президента подать в отставку. С таким же призывом обратились к нему оппозиция и профсоюзы.

20 октября в Боливии прошли президентские выборы. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на них одержал действующий глава государства Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии начались акции протеста и забастовки. Моралес ввел чрезвычайное положение и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

В воскресенье Организация американских государств опубликовала доклад, в котором говорится, что ее эксперты, занимавшиеся проверкой результатов подсчета голосов, не смогли подтвердить эти итоги, и призвала провести повторное голосование. После этого Моралес объявил о подготовке новых выборов и изменениях в составе Высшего избирательного суда.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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Политический кризис в Боливии
Вице-президент Боливии подал в отставку
Ранее об отставке сообщил президент Эво Моралес
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