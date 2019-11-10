Вице-президент Боливии подал в отставку

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 ноября. /ТАСС/. Вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера заявил в воскресенье, что подает в отставку. Ранее об отставке сообщил президент Эво Моралес.

"Я подаю в отставку с поста вице-президента", - сказал он в ходе обращения, которое транслировалось в соцсетях.

Ранее Вооруженные силы Боливии попросили президента подать в отставку. С таким же призывом обратилась оппозиция и профсоюзы.

20 октября в Боливии прошли президентские выборы. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на них одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии начались акции протеста и забастовки. Моралес ввел чрезвычайное положение и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

В воскресенье Организация американских государств опубликовала доклад, в котором говорится, что ее эксперты, занимавшиеся проверкой результатов подсчета голосов, не смогли подтвердить эти итоги, и призвала провести повторное голосование. После этого Моралес объявил о подготовке новых выборов и изменениях в составе Высшего избирательного суда.