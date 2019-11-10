Кандидат в президенты Боливии Меса назвал отставку Моралеса "концом тирании"

ТАСС, 11 ноября. Экс-президент Боливии Карлос Меса, занявший второе место на прошедших 20 октября выборах главы государства, охарактеризовал уход в отставку с поста президента страны своего соперника Эво Моралеса как окончание правления "тирании" в республике.

"Я никогда не забуду этот уникальный день. [Наступил] конец тирании", - написал в воскресенье Меса в Twitter. Политик также поблагодарил всех участников протестных акций за "их героизм".

20 октября в Боливии прошли президентские выборы. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на них одержал действующий глава государства Моралес. Меса тогда заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии начались акции протеста и забастовки. Моралес ввел чрезвычайное положение и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

В воскресенье Организация американских государств опубликовала доклад, в котором говорится, что ее эксперты, занимавшиеся проверкой результатов подсчета голосов, не смогли подтвердить эти итоги, и призвала провести повторное голосование. Глава Боливии объявил о подготовке новых выборов и изменениях в составе Высшего избирательного суда. После этого Моралес подал в отставку.