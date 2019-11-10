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Политический кризис в Боливии

Моралес возложил ответственность за свою жизнь на лидеров оппозиции

Политик также обратился к ОАГ с просьбой "рассказать правду о государственном перевороте в Боливии"

ТАСС, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес, согласившийся уйти в отставку на фоне массовых протестов, заявил, что ответственность за его жизнь и жизнь вице-президента Альваро Гарсии Линеры лежит на лидерах оппозиции Карлосе Месе и Луисе Камачо.

"Если что-то произойдет с Эво [Моралесом] и Альваро [Гарсией Линерой], то ответственность ляжет на Карлоса Месу и [Луиса] Камачо", - заявил Моралес, чьи слова приводит газета Los Tiempos в своем Twitter.

Политик также обратился к Организации американских государств с просьбой "рассказать правду о государственном перевороте [в Боливии]".

20 октября в Боливии прошли президентские выборы. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на них одержал действующий глава государства Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии начались акции протеста и забастовки. Моралес ввел чрезвычайное положение и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

В воскресенье Организация американских государств опубликовала доклад, в котором говорится, что ее эксперты, занимавшиеся проверкой результатов подсчета голосов, не смогли подтвердить эти итоги. Глава Боливии объявил о подготовке новых выборов и изменениях в составе Высшего избирательного суда. После этого Моралес подал в отставку.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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