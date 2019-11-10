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Лидер крайне правой партии пообещал создать "лучшую Испанию"

Сантьяго Абаскаль пообещал не разочаровать население страны

МАДРИД, 11 ноября. /ТАСС/. Крайне правая партия "Вокс" приложит все усилия, чтобы улучшить ситуацию в Испании. Об этом заявил в воскресенье лидер политической силы Сантьяго Абаскаль по итогам внеочередных всеобщих выборов.

"Я хочу дать обещание: мы вас не разочаруем", - заверил он. "Мы смогли начать дебаты по всем запрещенным [темам], и мы говорили левым, что у них нет никакого морального превосходства", - добавил Абаскаль. "На нас лежит историческая ответственность создать лучшую Испанию, - подчеркнул лидер партии. - Сегодня в Испании закрепилась патриотическая альтернатива".

В воскресенье в Испании состоялись четвертые за четыре года всеобщие выборы. По их итогам победа досталась Испанской социалистической рабочей партии, однако политическая сила не получила абсолютное большинство в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), чтобы беспрепятственно сформировать правительство.

"Вокс" заметно улучшила свои результаты по итогам выборов, получив 52 мандата в 350-местном парламенте. По итогам предыдущих выборов, которые состоялись 28 апреля этого года, политическая сила впервые прошла в Конгресс депутатов с 24 местами.

Популярность "Вокс" в Испании выросла на фоне ее позиции по каталонскому кризису, который стал одной из ключевых тем в ходе предвыборной кампании после вердикта по делу региональных политиков, причастных к организации незаконного референдума о независимости в 2017 году. Партия Абаскаля выступает за упразднение автономии Каталонии.

Теги
Испания
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