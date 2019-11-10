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Политический кризис в Боливии

Власти Венесуэлы сочли отставку президента Боливии госпереворотом

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, что "политические и общественные движения мира объявляют о мобилизации, чтобы потребовать сохранить жизнь коренных боливийских народов, жертв расизма"

КАРАКАС, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы считает отставку президента Боливии Эво Моралеса государственным переворотом. Об этом сообщил в Twitter в воскресенье глава Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Мы решительно осуждаем государственный переворот, устроенный против братского президента Эво Моралеса", - говорится в записи.

Президент Венесуэлы добавил, что "политические и общественные движения мира объявляют о мобилизации, чтобы потребовать сохранить жизнь коренных боливийских народов, жертв расизма".

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Ранее Вооруженные силы Боливии попросили президента покинуть свой пост. С таким же призывом обратились к нему оппозиция и профсоюзы.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на них одержал действующий глава государства Моралес. Его основной соперник, экс-президент Карлос Меса, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После оглашения результатов волеизъявления в стране начались акции протеста и забастовки. Моралес ввел чрезвычайное положение и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

Теги
Моралес, ЭвоМадуро, НиколасБоливияВенесуэлаПолитический кризис в Боливии
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