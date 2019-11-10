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Политический кризис в Боливии

Президент Бразилии хочет отказаться от электронного голосования на фоне отставки Моралеса

Вопрос о возвращении к бумажным бюллетеням на выборах в Бразилии в настоящее время рассматривается парламентом страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о необходимости отказа от электронного голосования и возвращения к использованию бумажных бюллетеней на фоне отставки президента Боливии Эво Моралеса. Об этом политик написал в воскресенье в Twitter.

"Сообщения о подтасовках результатов выборов [в Боливии] привели к отставке президента Эво Моралеса. Уроком для нас должно стать то, что во имя демократии и транспарентности необходимо иметь возможность проверки результатов подсчета. Бумажные бюллетени - ясный сигнал для Бразилии", - говорится в публикации.

Вопрос о возвращении к бумажным бюллетеням на выборах в Бразилии в настоящее время рассматривается парламентом страны. Сейчас голосование и подсчет голосов осуществляется в полностью электронном виде.

Моралес объявил в воскресенье о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Ранее Вооруженные силы Боливии попросили президента покинуть свой пост. С таким же призывом обратились к нему оппозиция и профсоюзы.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на них одержал действующий глава государства Моралес. Его основной соперник, экс-президент Карлос Меса, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После оглашения результатов волеизъявления в стране начались акции протеста и забастовки. Моралес ввел чрезвычайное положение и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

Теги
БоливияБразилияБолсонару, ЖаирПолитический кризис в Боливии
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