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Лидер испанской оппозиции считает, что и.о. премьера теперь тяжелее сформировать кабмин

Пабло Касадо заявил, что Педро Санчес потерпел неудачу

МАДРИД, 11 ноября. /ТАСС/. Глава консервативной Народной партии (НП) Пабло Касадо считает, что по итогам текущих выборов исполняющему обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу будет труднее сформировать правительство. Соответствующее заявление лидер испанской оппозиции сделал в воскресенье.

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"Мы - альтернатива для правительства левых, - сказал Касадо. - Санчес потерпел неудачу, он потерял три места [в нижней палате парламента]". "Теперь ему тяжелее сформировать правительство", - уточнил лидер НП.

В воскресенье в Испании состоялись четвертые за четыре года всеобщие выборы. По их итогам, победа досталась Испанской социалистической рабочей партии Санчеса, получившей 120 из 350 кресел в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). За ней следует НП с 87 мандатами. По итогам предыдущих выборов, состоявшихся 28 апреля, у Народной партии было 66 мест.

Таким образом, ни одной политической силе не удалось получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать правительство. Это означает, что после выборов начнется длительный период переговоров между партиями.

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Испания
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