И.о. премьера Испании пообещал сформировать стабильное правительство

МАДРИД, 11 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Испании, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес пообещал сформировать стабильное правительство по итогам внеочередных всеобщих выборов. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье.

"ИСРП выиграла выборы", - сказал Санчес. - Но наш план не заключается в том, чтобы продолжать выигрывать выборы. Он состоит в том, чтобы сформировать стабильное правительство". "Хотел бы призвать остальные политические партии <...> [поспособствовать] разблокировке политической ситуации в Испании", - добавил и. о. премьера.

В воскресенье в стране состоялись четвертые за четыре года всеобщие выборы. По их итогам победа досталась ИСРП, получившей 120 из 350 кресел в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Таким образом, ни одной политической силе не удалось получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать правительство. Это означает, что после выборов начнется длительный период переговоров между партиями.

По итогам состоявшегося 28 апреля этого года голосования победа также досталась ИСРП. Тем не менее политическая сила не получила абсолютное большинство кресел в Конгрессе депутатов. Главный потенциальный союзник ИСРП - левая партия "Подемос" ("Мы можем") - настаивала на формировании коалиционного правительства, против чего выступали социалисты.

Переговоры между двумя политическими силами не увенчались успехом. В результате у партий истек срок, законодательно отведенный на попытку договориться по данному вопросу, и было объявлено о проведении нового волеизъявления 10 ноября.