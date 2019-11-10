Экс-президент Бразилии Лула да Силва назвал произошедшее в Боливии госпереворотом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обвинил экономические элиты региона в госперевороте в Боливии. Такую точку зрения он изложил в сообщении, которое разместил в воскресенье в Twitter .

"Только что узнал о произошедшем в Боливии государственном перевороте и о том, что моего товарища Эво Моралеса вынудили подать в отставку", - говорится в публикации. Лула да Силва также выразил сожаление по поводу того, что экономическим элитам региона чужды принципы "демократии и участия самых бедных в жизни общества".

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом.

Ранее вооруженные силы попросили его покинуть свой пост. С таким же призывом обратились к Моралесу оппозиция и профсоюзы.