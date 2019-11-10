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Политический кризис в Боливии

Глава МИД Мексики назвал происходящее в Боливии "военной операцией"

Марсело Эбрард заверил, что Мексика по-прежнему будет уважать демократию

МЕХИКО, 11 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в воскресенье прокомментировал ситуацию в Боливии, где ранее в тот же день подал в отставку президент страны Эво Моралес. Свою точку зрения глава внешнеполитического ведомства обнародовал в Twitter.

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"В Боливии идет военная операция, мы ее не одобряем, она похожа на те трагические события, в ходе которых в прошлом веке в нашей Латинской Америке пролилась кровь, - написал Эбрард. - Мексика по-прежнему будет уважать демократию и институты. Нет перевороту".

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Ранее Вооруженные силы Боливии попросили президента покинуть свой пост. С таким же призывом обратились к нему оппозиция и профсоюзы.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на них одержал Моралес. Его основной соперник, экс-президент Карлос Меса, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После оглашения результатов волеизъявления в стране начались акции протеста и забастовки. Моралес ввел чрезвычайное положение и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияМексикаПолитический кризис в Боливии
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