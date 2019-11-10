Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Боливии

Избранный президент Аргентины охарактеризовал события в Боливии как госпереворот

Альберто Фернандес осудил "акты насилия, которые помешали Эво Моралесу завершить его мандат"

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 ноября. /ТАСС/. События в Боливии, которые привели к отставке Эво Моралеса с поста президента, представляют собой государственный переворот. Такое мнение выразил в воскресенье избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.

На эту тему
Что происходит в Боливии. Главное

"В Боливии произошел государственный переворот, который стал результатом действий агрессивно настроенных гражданских организаций и устроивших мятеж полицейских, а также бездействия военных", - написал он в Twitter.

Фернандес осудил "акты насилия, которые помешали Эво Моралесу завершить его мандат", несмотря на то, что он уступил требованиям оппозиции и согласился на проведение новых выборов. "Боливийский народ должен как можно скорее выбрать на свободных выборах свое следующее правительство", - считает политик, который вступит в должность президента Аргентины 10 декабря.

Ранее в воскресенье Моралес сообщил, что подает в отставку из-за беспорядков, в которые переросли акции протеста против его переизбрания.

Теги
Моралес, ЭвоАргентинаБоливияФернандес, АльбертоПолитический кризис в Боливии
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Боливии
Глава Минздрава Боливии заявила, что полиция планирует задержать Эво Моралеса
По словам Габриелы Монтаньо, противники экс-президента разграбили дом политика
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС