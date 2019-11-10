Избранный президент Аргентины охарактеризовал события в Боливии как госпереворот

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 ноября. /ТАСС/. События в Боливии, которые привели к отставке Эво Моралеса с поста президента, представляют собой государственный переворот. Такое мнение выразил в воскресенье избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.

"В Боливии произошел государственный переворот, который стал результатом действий агрессивно настроенных гражданских организаций и устроивших мятеж полицейских, а также бездействия военных", - написал он в Twitter.

Фернандес осудил "акты насилия, которые помешали Эво Моралесу завершить его мандат", несмотря на то, что он уступил требованиям оппозиции и согласился на проведение новых выборов. "Боливийский народ должен как можно скорее выбрать на свободных выборах свое следующее правительство", - считает политик, который вступит в должность президента Аргентины 10 декабря.

Ранее в воскресенье Моралес сообщил, что подает в отставку из-за беспорядков, в которые переросли акции протеста против его переизбрания.