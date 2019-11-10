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Политический кризис в Боливии
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Глава Минздрава Боливии заявила, что полиция планирует задержать Эво Моралеса

По словам Габриелы Монтаньо, противники экс-президента разграбили дом политика

ТАСС, 11 ноября. Министр здравоохранения Боливии Габриела Монтаньо в воскресенье заявила, что полиция страны планирует в обход закона задержать экс-президента Эво Моралеса.

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"Боливийская полиция намерена незаконно задержать Эво Моралеса. Мы осуждаем это безумие перед всем миром", - написала она в Twitter. Глава ведомства добавила, что противники экс-президента разграбили дом политика.

В воскресенье президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Перед этим его попросили покинуть свой пост ВС страны, оппозиция и профсоюзы.

В новость были внесены изменения (02:53 мск) - добавлены подробности.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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