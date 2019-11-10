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Политический кризис в Боливии

СМИ: в Боливии задержана председатель Высшего избирательного суда

Ранее Мария Эухения Чоке подала в отставку

ТАСС, 11 ноября. Мария Эухения Чоке, председатель Высшего избирательного суда Боливии, была задержана в воскресенье вечером (утро понедельника мск). Об этом сообщила в своем Twitter газета Pagina Siete.

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Ранее в тот же день Чоке подала заявление об уходе со своего поста.

В воскресенье президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Перед этим его попросили покинуть свой пост ВС страны, оппозиция и профсоюзы.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на них одержал Моралес. Его основной соперник, экс-президент Карлос Меса, отказался признавать победу оппонента в первом туре.

После оглашения результатов волеизъявления в стране начались акции протеста и забастовки. Моралес ввел чрезвычайное положение и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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