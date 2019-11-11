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Политический кризис в Боливии

Власти Перу выступили за проведение новых выборов в Боливии

Лима также выразила надежду на то, что переходный процесс будет развиваться в рамках конституции и других законов страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 ноября. /ТАСС/. Руководство Перу призвало к восстановлению мира и согласия в Боливии и указало на необходимость проведения там всеобщих выборов. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте кабинета министров республики.

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"Правительство Перу выражает пожелания скорейшего восстановления мирного сосуществования всех боливийцев на основе полного уважения демократических институтов, а также проведения всеобщих выборов с учетом должного соблюдения гарантий их прозрачности и при участии Организации американских государств и иных международных структур", - говорится в документе. Лима также выразила надежду на то, что переходный процесс будет развиваться в рамках конституции и других законов страны.

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Ранее вооруженные силы попросили его покинуть свой пост. С аналогичным призывом обратились к Моралесу оппозиция и профсоюзы.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПеруПолитический кризис в Боливии
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