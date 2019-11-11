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Политический кризис в Боливии

Мексика готова предоставить убежище Эво Моралесу

В МИД Мексики отметили, что эта страна приняла в официальной резиденции в Ла-Пасе более 20 представителей исполнительной и законодательной власти Боливии

МЕХИКО, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Мексики готовы предоставить убежище Эво Моралесу, который в воскресенье объявил об уходе в отставку с поста президента Боливии. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел этой страны Марсело Эбрард.

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"В соответствии с традициями невмешательства и предоставления убежища Мексика приняла в официальной резиденции в Ла-Пасе более 20 представителей исполнительной и законодательной власти Боливии, мы также предложили предоставить убежище Эво Моралесу", - написал глава внешнеполитического ведомства. Ранее Эбрард назвал происходящее в Боливии "военной операцией" и указал, что Мексика ее не приемлет.

Моралес объявил в воскресенье о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияМексикаПолитический кризис в Боливии
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