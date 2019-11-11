Член Сената Боливии от оппозиции заявила, что станет и.о. президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 ноября. /ТАСС/. Второй вице-спикер Сената парламента Боливии Жанин Аньес из оппозиционной партии "Демократическое единство" в воскресенье заявила, что возьмет на себя обязанности исполняющего обязанности президента после отставки Эво Моралеса.

"В соответствии с конституцией, эту отвественность выпало принять на себя мне. Я делаю это только для того, чтобы созвать новые выборы", - сказала она в эфире телеканала "Унитель".

Ранее Эво Моралес заявил, что подает в отставку с поста президента из-за беспорядков, которые переросли в акции протеста против его переизбрания. Вице-президент Альваро Гарсия Линера также подал в отставку.

Согласно конституции, следующими в очереди в случае отставки президента идут председатель Сената и глава Палаты депутатов, однако Адриана Сальватьерра и Виктор Борда тоже подали в отставку. Первый вице-спикер Сената также отказался от своего места в парламенте.