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Политический кризис в Боливии

Член Сената Боливии от оппозиции заявила, что станет и.о. президента

Согласно конституции, следующими в очереди в случае отставки президента идут председатель Сената и глава Палаты депутатов, но они тоже решили сложить полномочия

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 ноября. /ТАСС/. Второй вице-спикер Сената парламента Боливии Жанин Аньес из оппозиционной партии "Демократическое единство" в воскресенье заявила, что возьмет на себя обязанности исполняющего обязанности президента после отставки Эво Моралеса.

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"В соответствии с конституцией, эту отвественность выпало принять на себя мне. Я делаю это только для того, чтобы созвать новые выборы", - сказала она в эфире телеканала "Унитель".

Ранее Эво Моралес заявил, что подает в отставку с поста президента из-за беспорядков, которые переросли в акции протеста против его переизбрания. Вице-президент Альваро Гарсия Линера также подал в отставку.

Согласно конституции, следующими в очереди в случае отставки президента идут председатель Сената и глава Палаты депутатов, однако Адриана Сальватьерра и Виктор Борда тоже подали в отставку. Первый вице-спикер Сената также отказался от своего места в парламенте.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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