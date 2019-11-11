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Политический кризис в Боливии

Посол Венесуэлы: противники Моралеса напали на диппредставительство страны

Как сообщила Крисбейли Гонсалес, они взяли в осаду здание посольства

ТАСС, 11 ноября. Противники экс-президента Боливии Эво Моралеса осуществили нападение на посольство Венесуэлы в южноамериканской стране с применением взрывчатых веществ. Об этом заявила в воскресенье посол Боливарианской Республики Крисбейли Гонсалес.

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"С динамитом, укрывшись щитами, они взяли [в осаду] посольство Венесуэлы в Боливии. Мы в порядке и в безопасности, но они хотят устроить бойню. Помогите нам осудить это варварство", - приводит ее слова Боливийское информационное агентство.

По данным источников агентства La Prensa Latina, возле посольства Кубы в Боливии также собрались более 20 человек, которые скандируют лозунги в поддержку политики США против островного государства.

В воскресенье Моралес объявил о своей отставке, назвав сложившуюся в Боливии ситуацию государственным переворотом. Перед этим его попросили покинуть свой пост вооруженные силы страны, оппозиция и профсоюзы.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияСШАКубаВенесуэлаПолитический кризис в Боливии
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