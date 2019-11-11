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Политический кризис в Боливии

Глава МИД Бразилии не считает события в Боливии госпереворотом

Эрнесту Араужу полагает, что те, кто заявляет о перевороте, таким образом лишь провоцируют акты насилия

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу полагает, что события в Боливии нельзя считать государственным переворотом. Такое мнение он выразил в воскресенье в Twitter.

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"В Боливии не было никакого переворота. Попытка масштабной фальсификации выборов лишила легитимности Эво Моралеса, который принял верное решение об отставке на фоне народного недовольства. Бразилия поддержит демократический и конституционный переход власти", - говорится в публикации.

По словам дипломата, те, кто заявляет о перевороте, таким образом лишь провоцируют акты насилия.

В воскресенье президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияБразилияПолитический кризис в Боливии
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