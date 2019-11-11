Органы самоуправления пригрозили насилием в ответ на создание новых провинций в Индонезии

СИНГАПУР, 11 ноября. /ТАСС/. Руководители органов самоуправления индонезийской провинции Папуа пригрозили ростом насилия и эскалацией вооруженного конфликта, если центральное правительство одобрит идею по созданию на востоке страны двух новых административных единиц - Южное и Центральное Папуа. Об этом пишет в понедельник газета The Jakarta Post.

"Приняв во внимание все факторы, мы считаем, что сейчас неподходящее время для образования новых провинций", - отметил руководитель Народного совета Тимотиус Мариб. "По нашему мнению, создание в 1999 году отдельной провинции Западное Папуа не стало толчком ни для экономического, ни для политического, ни для культурного развития региона", - сказал руководитель государственного совета, который контролирует степень автономности провинции, следит за соблюдением прав коренных жителей - папуасов.

"Если же в Джакарте и некоторые здесь на местах решатся на создание новых провинций, то их ожидает ожесточенная борьба. Они должны готовить как можно больше гробов, но не для папуасов, а для себя", - заявил Мариб. Он также напомнил, что, "согласно закону о предоставлении Папуа особого статуса от 2001 года, решения об административных реформах должны согласовываться с Народным советом, который в данном случае выступает категорически против".

В конце октября новый глава МВД республики Тито Карнавиан сообщил, что правительством было получено прошение о создании двух новых провинций. По его словам, несмотря на действующий мораторий на образование новых территориальных единиц, власти склоняются к учреждению как минимум одной новой провинции на острове Новая Гвинея. В 1961 году после прекращения голландской колонизации Папуа объявило о своей независимости. Однако власти Индонезии к 1969 году установили свой контроль над территорией, который сохраняется по настоящее время. Статус индонезийской автономной провинции Папуа получило в 2003 году.