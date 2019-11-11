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Акции протеста в Гонконге

СМИ: полицейский выстрелил в участника уличных беспорядков в Гонконге

О его состоянии ничего не известно

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 ноября. /ТАСС/. Полицейский произвел выстрел из табельного оружия в участника уличных акций протеста во время очередных беспорядков, охвативших в понедельник утром ряд районов Гонконга. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Инцидент произошел в районе Сай Ван Хо, где группа демонстрантов в масках начала разбрасывать по проезжей части мусор с целью заблокировать движение транспорта. В попытке восстановить порядок один из офицеров дорожной полиции достал пистолет и выстрелил в напавшего на него радикала с близкого расстояния. Тот упал на землю, его состояние неизвестно. Вслед за этим очевидцы услышали еще несколько выстрелов.

Группы демонстрантов из числа студентов в утренний час пик попытались устроить в городе транспортный хаос. На многих дорогах отмечены серьезные пробки. Полиция в некоторых районах применила для разгона групп радикалов слезоточивый газ.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать беспорядки.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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Политический кризис в Боливии
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