СМИ: полицейский выстрелил в участника уличных беспорядков в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 ноября. /ТАСС/. Полицейский произвел выстрел из табельного оружия в участника уличных акций протеста во время очередных беспорядков, охвативших в понедельник утром ряд районов Гонконга. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Инцидент произошел в районе Сай Ван Хо, где группа демонстрантов в масках начала разбрасывать по проезжей части мусор с целью заблокировать движение транспорта. В попытке восстановить порядок один из офицеров дорожной полиции достал пистолет и выстрелил в напавшего на него радикала с близкого расстояния. Тот упал на землю, его состояние неизвестно. Вслед за этим очевидцы услышали еще несколько выстрелов.

Группы демонстрантов из числа студентов в утренний час пик попытались устроить в городе транспортный хаос. На многих дорогах отмечены серьезные пробки. Полиция в некоторых районах применила для разгона групп радикалов слезоточивый газ.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать беспорядки.