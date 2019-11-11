Моралес назвал незаконным ордер на его задержание

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 ноября. /ТАСС/. Эво Моралес, объявивший о своей отставке с поста президента Боливии, в воскресенье назвал незаконным выданный ордер на его задержание.

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"Я сообщаю всему миру и боливийскому народу, что один из служащих полиции публично объявил, что ему дали указания на мое задержание, согласно [полученному им] незаконному ордеру", - написал он в Twitter.

Моралес также сообщил, что "агрессивно настроенная группа людей напала на его дом".

Ранее лидер проходящих в Боливии акций протеста Луис Фернандо Камачо сообщил, что полиция получила ордер на задержание Моралеса.