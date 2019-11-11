Глава полиции Боливии опроверг сообщения о выдаче ордера на задержание Моралеса

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 ноября. /ТАСС/. Полиция Боливии не получала ордер на задержание Эво Моралеса, объявившего о своей отставке с поста президента. Об этом заявил в воскресенье глава полиции страны Юри Кальдерон.

Ранее лидер проходящих в Боливии акций протеста Луис Фернандо Камачо сообщил, что полиция получила ордер на задержание подавшего в отставку президента. Моралес назвал ордер незаконным. Политик подтвердил, что получил сообщение о планах его задержания.

"Я хочу довести до сведения боливийского общества, что ордера на задержания членов правительства, в том числе Моралеса и министров, нет", - сказал Кальдерон в эфире телевидения. По его словам, полиция получила ордер на задержание только членов Высшего избирательного суда.

В воскресенье Моралес заявил, что оставляет должность главы государства из-за беспорядков, в которые переросли акции протеста против его переизбрания. Вице-президент Альваро Гарсия Линера также подал в отставку.

Согласно конституции Боливии, следующими в очереди в случае отставки президента и вице-президента идут председатель Сената и глава Палаты депутатов, но Адриана Сальватьерра и Виктор Борда тоже подали в отставку. Дальнейший порядок не прописан в боливийских законах, однако второй вице-спикер Сената Жанин Аньес заявила, что возьмет на себя обязанности и. о. президента, так как она должна занять место председателя верхней палаты после отставки Сальватьерры и ее первого заместителя.