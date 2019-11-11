СМИ КНДР раскритиковали США за требование к Сеулу в пять раз увеличить расходы на оборону

ПХЕНЬЯН, 11 ноября. /ТАСС/. КНДР подвергла критике Вашингтон за требование к Сеулу увеличить в следующем году в пять раз взнос на содержание американского военного контингента численностью 28,5 тыс. человек на юге Корейского полуострова. Соответствующие комментарии опубликовали в понедельник информационные порталы народной республики "КНДР сегодня" и "Уриминчжоккири" ("Вместе с нашей нацией").

"Это безрассудное и грабительское требование, - отмечается в комментарии "Уриминчжоккири". - Средства на оборону, которые власти Южной Кореи выплачивают ежегодно США, используются для подрыва мира и стабильности на Корейском полуострове".

По мнению авторов статьи, Южной Корее грозит дальнейший рост "необоснованных" требований со стороны США, если Сеул продолжит увеличивать свой платеж Вашингтону.

"Это бесстыдная группа грабителей, которая стремится вымогать астрономические суммы из средств налогоплательщиков Южной Кореи, - отмечается в комментарии портала "КНДР сегодня". - Это глупо, что власти Южной Кореи готовы отдавать все, что у них есть и при этом восхвалять грабителя как своего спасителя и кровного союзника".

7 ноября южнокорейский телеканал YTN сообщил, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить долю взносов Южной Кореи на совместную оборону почти в пять раз - до $4,7 млрд, поскольку содержание 28-тысячного американского воинского контингента на юге Корейского полуострова обходится США примерно в $5 млрд в год. При этом в 2019 году ежегодные расходы Сеула на содержание американских солдат были повышены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн).

Войска США находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953) в соответствии с подписанным 26 января 1950 года соглашением двух стран о взаимной помощи в обороне.