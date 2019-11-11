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США призвали остановить насилие в Ираке и провести выборы

В Белом доме выразили обеспокоенность атаками на протестующих, гражданских активистов и СМИ, а также ограничениями на доступ в интернет в Ираке

ТАСС, 11 ноября. США обеспокоены беспорядками в Ираке и призывают власти страны провести выборы, чтобы остановить насилие. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Белого дома.

"США серьезно обеспокоены продолжающимися атаками на протестующих, гражданских активистов и СМИ, а также ограничениями на доступ в интернет в Ираке <...> Несмотря на насилие со смертельным исходом и запрет на доступ в интернет, народ Ирака заставил услышать себя, свои призывы к выборам и избирательными реформам. США присоединяются к миссии ООН в Ираке и призывают иракское правительство остановить насилие по отношению к протестующим и выполнить обещание президента [Бархама] Салеха осуществить реформы и провести досрочные выборы", - говорится в заявлении.

В Ираке с начала прошлого месяца не прекращаются акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент.

По данным парламентского комитета по правам человека, за время протестов их жертвами стали 319 человек, в том числе демонстранты и сотрудники сил безопасности. Пострадали около 15 тыс.

Теги
СШАИрак
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