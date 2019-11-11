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Акции протеста в Гонконге

Демонстранты устроили транспортный хаос в Гонконге

Группы радикалов в масках начали разбрасывать на дорогах мусорные баки, возводить баррикады, устраивать поджоги и ломать светофоры

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 ноября. /ТАСС/. Антиправительственные демонстранты устроили в понедельник транспортный хаос в Гонконге, заблокировав движение по целому ряду автотрасс и нарушив работу метро. Полиция неоднократно применяла для разгона зачинщиков беспорядков слезоточивый газ.

По свидетельству корреспондента ТАСС, группы радикалов в масках в утренний час пик начали разбрасывать на дорогах мусорные баки, возводить баррикады, устраивать поджоги и ломать светофоры. В ряде районов образовались серьезные пробки. Со сбоями работает и метро: движение поездов на отдельных участках прервано или осуществляется с увеличенными интервалами, некоторые станции закрыты.

Департамент труда правительства Гонконга в связи со сложившейся ситуацией призвал работодателей обеспечить гибкий график сотрудникам и с пониманием отнестись к их возможным опозданиям. Из-за транспортного коллапса практически все университеты объявили о приостановке занятий. Вместе с тем на территории кампусов ряда вузов отмечены погромы, которые учинили студенты в масках. В частности, беспорядки зафиксированы в Гонконгском политехническом университете, где учащиеся вооружились кирпичами и забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью.

В районе Сай Ван Хо сотрудник полиции в целях самозащиты произвел выстрелы боевыми патронами из табельного оружия в напавшего на него 21-летнего радикала в маске. Получив пулю в область живота, последний в тяжелом состоянии был госпитализирован.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв документа, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать выступления.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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