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В Сеуле заявили, что новый саммит США и КНДР невозможен без диалога двух стран

Советник президента Республики Корея Чон Ый Ён отметил, что Сеул "тесно сотрудничает с США для скорейшего достижения прогресса в контактах с КНДР"

СЕУЛ, 11 ноября. /ТАСС/. Третий северокорейско-американский саммит возможен лишь в случае успешного развития диалога на рабочем уровне между двумя странами. Об этом заявил советник президента Республики Корея по вопросам национальной безопасности Чон Ый Ён в ходе встречи с другими высокопоставленными представителями администрации южнокорейского лидера, сообщает в понедельник газета The Chosun Ilbo.

По его оценке, новая встреча лидеров США и КНДР "может состояться лишь в случае продолжения диалога на рабочем уровне". Чиновник отметил, что Сеул "тесно сотрудничает с США для скорейшего достижения прогресса в контактах с КНДР".

В сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца нынешнего года, но при этом отметил, что проводить саммит в Пхеньяне было бы преждевременным решением.

Первый саммит США и КНДР прошел в июне 2018 года в Сингапуре, второй саммит в Ханое в феврале 2019 года закончился безрезультатно. Трамп и Ким Чен Ын провели также короткую встречу в пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года.

Теги
СШАКНДРСингапурРеспублика КореяКим Чен ЫнВьетнамТрамп, Дональд
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