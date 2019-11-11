Асад назвал женевский процесс по сирийскому урегулированию уловкой США

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. США пытаются достичь своих целей в рамках женевского процесса по сирийскому урегулированию, поэтому этот формат потерпел неудачу. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT.

"Это американская уловка. Это достижение той политики, которую они не смогли провести с помощью демонстраций сначала, а затем с помощью террористов", - сказал он.

По мнению Асада, женевский процесс не доказал свою состоятельность и провалился. "Его цель состояла в том, чтобы сместить правительство через создание переходного органа. А затем мирно поменять правительство и контролировать Сирию, как они сделали во многих других странах", - пояснил президент.

По словам Асада, США обеспокоены тем, что могут утратить мировую гегемонию, поэтому решили бороться с Россией, Ираном и Сирией. "Они [США] ведут войну на выживание. С их точки зрения, они могут потерять свою гегемонию. Поэтому они решили бороться с Россией, иранцами и сирийцами", - сказал он.