Асад заявил, что не намерен встречаться с Эрдоганом

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Встреча с президентом Турции Тайипом Эрдоганом является неуместной, пока турецкие войска находятся на территории Сирии. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу​​​​​​ RT.

"Я не думаю, что тот, кто оккупирует ваши земли, будет в приоритете для встречи", - сказал президент, отвечая на вопрос, есть ли шанс на встречу с турецким лидером.

Асад отметил, что он не против переговоров с Анкарой. "Мы не рассматриваем Турцию как врага. Турецкий народ - наш сосед. У нас общая история. Враг - это Эрдоган и его политика", - подчеркнул президент.

Сирийский лидер напомнил, что Дамаск и Анкара взаимодействуют по вопросам безопасности при посредничестве России. "Это были трехсторонние встречи, которых было две или три, но они ни к чему не привели", - указал Асад.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. 22 октября президенты России и Турции на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. В соответствии с документом, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 29 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что курды завершили отвод оттуда своих вооруженных подразделений, и с 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.