Мирзиёев назвал Россию надежным стратегическим партнером Узбекистана

САМАРКАНД /Узбекистан/, 11 ноября. /ТАСС/. Узбекистан привержен многостороннего сотрудничеству со странами Центральноазиатского региона, ведущими мировыми партнерами и прежде всего с Россией, которая является надежным стратегическим партнером республики. Об этом в понедельник в своем приветствии участникам X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай", проходящей в Самарканде, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Российская Федерация - надежный стратегический партнер Узбекистана. В последнее время наши отношения активно развиваются и наполняются новым содержанием. Мы в Узбекистане заинтересованы в том, чтобы максимально задействовать огромный потенциал российско-узбекских отношений в торговле, промышленной кооперации, инвестициях, инновациях, реализации крупных проектов в других сферах. Особое значение придаем наращиванию культурно-гуманитарного взаимодействия", - говорится в приветствии Мирзиёева, текст которого участникам конференции зачитал секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов.

Двухдневный форум, который открылся 10 ноября, собрал дипломатов и ученых из России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана и других стран. Соорганизатором конференции выступает Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана - ведущий аналитический центр страны, созданный в 1992 году. Конференция клуба "Валдай" впервые проходит в Узбекистане.

В ходе дискуссий планируется обсудить широкий круг вопросов, в том числе проблемы безопасности, регионального многостороннего сотрудничества, роль и будущее Центральной Азии в современном мире. В рамках форума прошла отдельная сессия, посвященная российско-узбекским отношениям.