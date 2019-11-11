Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мирзиёев назвал Россию надежным стратегическим партнером Узбекистана

Президент Узбекистана отметил, в частности, заинтересованность в максимальном использовании "огромного потенциала российско-узбекских отношений в торговле"

САМАРКАНД /Узбекистан/, 11 ноября. /ТАСС/. Узбекистан привержен многостороннего сотрудничеству со странами Центральноазиатского региона, ведущими мировыми партнерами и прежде всего с Россией, которая является надежным стратегическим партнером республики. Об этом в понедельник в своем приветствии участникам X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай", проходящей в Самарканде, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Российская Федерация - надежный стратегический партнер Узбекистана. В последнее время наши отношения активно развиваются и наполняются новым содержанием. Мы в Узбекистане заинтересованы в том, чтобы максимально задействовать огромный потенциал российско-узбекских отношений в торговле, промышленной кооперации, инвестициях, инновациях, реализации крупных проектов в других сферах. Особое значение придаем наращиванию культурно-гуманитарного взаимодействия", - говорится в приветствии Мирзиёева, текст которого участникам конференции зачитал секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов.

Двухдневный форум, который открылся 10 ноября, собрал дипломатов и ученых из России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана и других стран. Соорганизатором конференции выступает Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана - ведущий аналитический центр страны, созданный в 1992 году. Конференция клуба "Валдай" впервые проходит в Узбекистане.

В ходе дискуссий планируется обсудить широкий круг вопросов, в том числе проблемы безопасности, регионального многостороннего сотрудничества, роль и будущее Центральной Азии в современном мире. В рамках форума прошла отдельная сессия, посвященная российско-узбекским отношениям.

Теги
УзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат Миромонович
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Асад назвал женевский процесс по сирийскому урегулированию уловкой США
Этот формат не доказал свою состоятельность и провалился, считает президент Сирии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС