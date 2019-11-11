Эксперты назвали последствия выборов в США 2020 года одним из главных рисков для Евразии

НУР-СУЛТАН, 11 ноября. /ТАСС/. Эксперты политического форума "Астана Клуб" составили рейтинг ключевых рисков для Евразии в 2020 году. Одним из них они назвали неопределенность в политическом развитии США после президентских выборов 2020 года.

"Действующий президент США Дональд Трамп уже начал кампанию по переизбранию на новый срок. Однако его противники грозят ему импичментом. Неопределенности в политическом развитии ведущей сверхдержавы мира способны повлечь серьезные риски для всей Евразии", - отмечается в материалах рейтинга, полученных журналистами в понедельник.

В десятку рисков для Евразии также вошли: глобальная экономическая рецессия, эскалация противостояния США и Китая, новый этап глобальной гонки вооружений, обострение борьбы за технологическое доминирование, военная кампания против Ирана, ядерный кризис на Корейском полуострове, новый всплеск терроризма, волна агрессивного национализма и популизма, масштабные проблемы из-за климатических изменений.

В работе над исследованием приняли участие 40 авторитетных экспертов и политиков, чье мнение учитывается лидерами государств, международными институтами и крупнейшими СМИ. Помимо этого, методом анкетирования было опрошено более 1100 профессиональных респондентов из 70 стран. Ключевая цель создания ежегодного рейтинга - оценка и сценарное прогнозирование наиболее значимых рисков в регионе Евразии.