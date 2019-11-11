Пашинян: политические перемены в Армении придали новую динамику отношениям с Россией

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Перемены, произошедшие после смены власти в Армении, придали новую динамику армяно-российским отношениям. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник на встрече в Ереване с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Я неоднократно встречался с президентом, председателем правительства Российской Федерации. У нас была возможность принять в Армении президента и премьер-министра России. В наших отношениях достигнута новая динамика", - отметил Пашинян. "У нас имеется договоренность о том, что в будущем году состоится мой официальный визит в Россию, а также официальный визит в Армению президента России Владимира Путина", - напомнил он.

Глава правительства Армении также отметил, что прошедшее в Ереване 1 октября заседание Высшего Евразийского экономического совета "стало беспрецедентным по своим масштабам мероприятием".

Премьер подчеркнул и успешное развитие торгово-экономических отношений между двумя странами. "Мы надеемся, что в этом году объем товарооборота составит $2 млрд, и это очень серьезный показатель. Это создает хорошие предпосылки для дальнейшего развития наших союзнических и партнерских отношений", - подчеркнул Пашинян.