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Акции протеста в Гонконге

СМИ: столкновения протестующих с полицией произошли на территории университетов Гонконга

Полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстраций

ТАСС, 11 ноября. Столкновения антиправительственных демонстрантов с полицией произошли в Гонконге на территории кампусов Гонконгского университета, Китайского университета Гонконга и Гонконгского политехнического университета. Об этом сообщает в понедельник радиостанция RTHK.

"В связи с массовыми противоправными действиями полиция приняла меры для разгона протестующих и произвела задержания", - приводит радиостанция слова представителя полиции.

Стычки демонстрантов с правоохранителями на территориях учебных заведений начались утром в понедельник на фоне общегородской антиправительственной протестной акции. Манифестанты в масках перекрыли улицы вблизи университетов, а также основные входы в них. Протестующие совершили акты вандализма в отношении собственности учебных заведений, используя мебель и другие предметы для сооружения баррикад, сообщила полиция.

Полицейские применили слезоточивый газ и начали задержания активных участников беспорядков. По информации студенческого союза Китайского университета Гонконга, в ходе операции по восстановлению порядка полиция применила резиновые пули.

В понедельник в Гонконге вновь вспыхнули массовые уличные беспорядки. Полиция подтвердила случай применения огнестрельного оружия, в результате которого был ранен один из протестующих.

Массовые акции протеста против намерения властей Гонконга принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю, начались в начале лета. Несмотря на отзыв документа, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать акции протеста.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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